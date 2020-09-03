حريق "هائل" في أنبوبين لنقل النفط بولاية الوادي الجزائرية... فيديو

⁦⁩قالت الحماية المدنية الجزائرية إنها تعمل على إخماد حريقين لتسرب نفطي من أنبوبين نقل بترول في منطقة أم الطيور ولاية الوادي، شمال شرق الصحراء الجزائرية.

وجاء في البيان، الذي نشرته مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي عبر موقع فيسبوك، إنها أوقفت إمداد النفط في أنبوب خط سكيدة والأنبوبان يبعدان عن بعضهما مسافة حوالي 500 متر.

​و⁦⁩قالت الحماية المدنية ⁦⁩إن عملية إخماد الحريق ما زالت متواصلة، لافتة إلى أن ⁦"هناك ثلاث جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول الياتنا لإخماد الحريقين"

#متابعة / مشاهد من الحريقين الذين وقعا في أنبوبي نفط, في منطقة أم الطيور بولاية #الوادي , على خط حاسي مسعود سكيكدة و حاسي مسعود بجاية. pic.twitter.com/RGhR9RFyCo — #ترند_الجزائر (@ALGtrend) September 3, 2020

من جهتها، أعلنت شركة النفط الجزائرية العمومية (سوناطراك)، أن التسرب حدث على إثر سوء الأحوال الجوية التي مست الولايات الجنوبية، موجهة نداء لعدم الاقتراب من خط الانابيب ومخلفات التسريب و كذا تسهيل تدخل أعوانها للسيطرة.

وأضافت في بيان لها إن التسرب حدث على مستوى واد في المنطقة وهو في حالة فيضان حالياً، لافتة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع.