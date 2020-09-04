زلزال بقوة 3.4 درجة ريختر يضرب الفجيرة

أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية في إمارة الفجيرة.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع في الساعة 6 وثماني دقائق بالتوقيت المحلي، بقوة 3.4 على مقياس ريختر.

​ووقع الزلزال على عمق 10 كم، وشعر به سكان الإمارة بشكل خفيف، ولم تقع أي أضرار، بحسب المركز الوطني للأرصاد.