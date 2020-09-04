فيديو أثار ضجة... هل هذه لحظة انفجار ضخم مع هبوط أول طائرة إسرائيلية بالإمارات

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه لانفجار ضخم في دبي بالتزامن مع هبوط أول طائرة إسرائيلية.

ولكن الفيديو المتداول قديم، وسبق نشره عام 2017.

ويوم هبطت أول طائرة إسرائيلية في الإمارات في 31 أغسطس/ آب، تسبّب انفجار ناتج من "تمديدات غاز" في مطعم في أبوظبي بمقتل شخصين وبأضرار مادية، بينما لقي ثالث حتفه في انفجار نجم عن "تسرب للغاز" في مطعم في دبي، بحسب ما أفادت السلطات.

وكان ذلك بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وشارك الناس الفيديو مع تعليق "عاجل انفجار ثانٍ في الإمارات... هذه المرة في دبي بالتزامن مع هبوط أول طائرة إسرائيليّة"، لكنّ المقطع المتداول قديم ولا علاقة له بالانفجارين.

مطعم كرم الشام في ابوظبي ، شارع المرور !! 😱 pic.twitter.com/7czw352o4A — 𝕂𝕙𝕒𝕝𝕚𝕗𝕒 (@K5lefa) June 22, 2017

فبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أظهر البحث عنه أنّه منشور منذ عام 2017 على حسابات عدّة في موقع تويتر وعلى موقع "غولف نيوز". وتشير النصوص المرافقة إلى أنّ المشاهد تعود لحريق اندلع في أبو ظبي في 22 حزيران/ يوليو 2017.