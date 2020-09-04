دولة لاتينية تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن إعلان دولة لاتينية نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس الخميس، بأن هندوراس أعلنت عن نقل سفارتها رسميا في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن وزير خارجية هندوراس، ليساندرو روسيل، أنه بعد اعتراف هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح رئيسها لمكتب تجاري في القدس، فإن الاعتراف انتقل إلى خطوات أخرى، وهي نقل السفار إلى المدينة المحتلة، رسميا.

وأوضحت أن هندوراس ستفتح سفارة لإسرائيل على أراضيها، قريبا.

ويشار إلى أن دولة البارغواي افتتحت في مايو/ أيار 2018، مبنى سفارتها في القدس بعد نقله من تل أبيب بحضور الرئيس هوراسيو كارتيس. وباتت باراغواي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بعد غواتيمالا.

وتحذو هندوراس حذو الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها دونالد ترامب، في ديسمبر/ كانون الأول 2017 اعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس، وتم بالفعل افتتاح السفارة في مايو/ أيار 2018.