سلاح الجو العراقي يدمر مخبأ لتنظيم "داعش" قرب سامراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، عن تدمير وحرق وكر لعناصر من تنظيم " داعش" الإرهابي بضربة جوية للجيش شمالي بغداد .

بغداد - سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان: "الأبطال في طيران الجيش ، خلال تقديمهم الدعم والإسناد للقوات الأمنية في منطقة الحويجات على نهر دجلة ضمن قاطع عمليات سامراء، يتمكنون من تدمير وحرق وكر لعصابات "داعش" [التنظيم المحظور في روسيا وعدد من الدول] الإرهابية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.