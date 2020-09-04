وفد وزاري فلسطيني يصل إلى غزة ومعه 20 شاحنة محملة بالأدوية لمواجهة كورونا

وصل، اليوم الجمعة، وفد وزاري فلسطيني إلى قطاع غزة برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال غزة.

رام الله- سبوتنيك. وانطلق الوفد من رام الله للاطلاع على احتياجات ومستلزمات قطاع غزة في ظل تفشي فيروس كورونا‪..

ويضم الوفد وزيرة الصحة، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة ووزير الدولة للريادة والتمكين أسامة السعداوي.

وحمل الوفد معه 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات لمصافي قطاع غزة بإيعاز من الرئيس عباس، للتغلب على الصعوبات الصحية والحد من معاناة المرضى في ضوء تفشي الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ مارس/ آذار الماضي، 697 إصابة منها 603 إصابة نشطة، (577 من المجتمع و26 من العائدين) و89 حالة تعاف، و5 وفيات، (4 من داخل المجتمع و1 من العائدين).