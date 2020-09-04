القوات العراقية تدمر أنفاقا وأسلحة لتنظيم "داعش"... صور

أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، تدمير نفقين كان يستخدمهما تنظيم "داعش" في عملياته الإجرامية.

وجاء في بيان الدفاع العراقية " تمكنت قوة مشتركة من مقر اللواء الثامن الفرقة السابعة وقوة من مقر الفوج الأول اللواء أعلاه ومفرزة معالجة من كتيبة هندسة ميدان الفرقة السابعة من العثور على نفقين الأول بطول 40 متر مغلق بساتر ترابي وعند فتح الساتر الترابي وجد بداخله 6 عبوات شكليه محلية الصنع تحتوي مادةC4، مسطرة عدد2".

وأشار البيان إلى أنه "تمت معالجتهما من قبل مفرزة المعالجة، فيما كان النفق الثاني بطول 15متر لم يتم العثور بداخله علي أي شيء تم تدمير الأنفاق من قبل القوة المنفذة للواجب".

وفي سياق منفصل أعلنت عمليات الجزيرة العثور على كدس للعتاد من مخلفات تنظيم داعش" الإرهابي.

وجاء في البيان "بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عبوات وأسلحة مختلفة في منطقة مسخن قضاء هيت من مخلفات إرهابيي "داعش" وبالتنسيق ما بين قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة السابعة خرجت قوة من الفوج الأول لواء 29 الفرقة أعلاه ومفرزة المعالجة وبعد البحث تم العثور على المواد التالية عبوات قمعية كبيرة محلية الصنع عدد 12 عبوات قمعية صغيرة محلية الصنع عدد 10 قنبرة هاون 120ملم عدد 6 مقذوفة نمساوي عدد 6 بندقية كلاشنكوف اخمس عدد 1 تم تفجير جميع المواد أعلاه من قبل مفرزة المعالجة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.