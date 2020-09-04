عودة رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى مطار الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الجمعة، أن الخطوط الجوية البريطانية تعود لتشغيل رحلاتها من مطار هيثرو إلى مطار الكويت الدولي.

وذكرت الهيئة أن الطيران بين البلدين سيكون بمعدل 3 رحلات أسبوعيا.

الطيران المدني :

رحلات " الخطوط الجوية البريطانية " تعود الى مطار الكويت الدولي بواقع 3 رحلات أسبوعيا pic.twitter.com/LM6PCMVzot — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) September 4, 2020

​وقالت هيئة الطيران المدني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "يأتي ذلك في خطوة لتعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين البلدين، ووفقا للاشتراطات التي وضعتها سلطات البلدين للدخول أو لحركة الترانزيت، وذلك للراغبين بالسفر وفقاً للاشتراطات الصحية".