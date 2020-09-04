مسؤولون بحرينيون ينهون الجدل حول "التطبيع" مع إسرائيل بهذا الموقف

حمل إعلان هيئة الطيران المدني البحرينية، أمس الخميس ، السماح بعبور الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات مجالها الجوي الكثير من التساؤلات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الخميس، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن البحرين تتجه إلى الانضمام إلى الإمارات وتطبيع العلاقات الرسمية مع تل أبيب.

على الجانب الآخر قطع أعضاء بالبرلمان البحريني القول حول هذا الأمر الذي تكرر أكثر من مرة من الجانب الإسرائيلي، بأن البحرين ملتزمة بمبادرة السلام العربية والموقف العربي وعلى رأسه السعودية.

وأوضح النواب أن السماح بعبور الطيران من وإلى الإمارات لا يمثل أي مواقف سياسية تجاه القضية المثارة.

من ناحيته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي بالبحرين، إن موقف بلاده الرسمي أوضحه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد جلالته أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين، وأنهم معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن جلالة الملك أشاد بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل، يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.

وفيما يتعلق بفتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية من وإلى الإمارات، أوضح السيسي، أن موافقة شؤون الطيران المدني أصدرت موافقة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة دول العالم، وأن هذه إجراءات تنظيمية معتادة، حيث أن الطلب الإماراتي عام ولجميع دول العالم.

وشدد على أن موقف البحرين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واضح وثابت، ومع نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وحل النزاع، وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

فيما قال عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم النفيعي لـ"سبوتنيك" إن فتح الطيران من وإلى الإمارات بأنه ليس رسالة سياسية بعينها، بقدر ما هي خطوة حكيمة تسير في سياق الخطط الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي.

لافتاَ بأنها خطوة متواكبة مع دول شقيقة أخرى كالمملكة العربية السعودية.

وأوضح النفيعي أن موقف مملكة البحرين فيما يتعلق بالقضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين "قضية فلسطين" فهو موقف ثابت وراسخ، يرتكز على الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بهذا السياق، وعلى اتفاقية السلام العربية الموقعة عام 2002.

الموقف ذاته أكده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال اللقاء الأخير لوزير الخارجية الأمريكي، بومبيو على هامش زيارته للمملكة البحرينية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، بأنه صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن الطلب يتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت في وقت سابق إن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة وافقت على طلب من هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات بخصوص الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول.