"كاد يحدث كارثة بيئية"... النفط الليبية تدين هجوم نفذه عسكريون على سفينة دخلت ميناء راس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان لها، اليوم الجمعة، عن قيام أفرادا عسكريين بتنفيذ هجوم مسلح على ميناء راس لانوف أثناء تواجد سفينة تجارية في المنطقة.

وجددت المؤسسة في بيانها المنشور على صفحتها في "فيسبوك" دعوتها إلى "الإنهاء الفوري وغير المشروط" للتواجد العسكري في هذه المنشآت، معتبرة أن وجود هذه القوات هو "تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها" على كافة الأراضي الليبية.

ووجهت المؤسسة إدانة إلى هذا "النشاط العسكري"، معتبرة أنه "غير مسؤول وخطير"، وأن هؤلاء العسكريين يفتقرون "إلى أي نوع من الانضباط".

ونوه بيان المؤسسة إلى أنه كان من المقرر دخول سفينة "محمد باي" المسجلة في جزر القمر إلى الجزء التجاري من الميناء في تمام الساعة 11:00 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الجمعة لتحميل الخردة.

