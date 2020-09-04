اليمن: القوات الحكومية تعلن مقتل متسللين حوثيين وتدمير مخزن ذخيرة جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، إلحاق خسائر بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، خلال مواجهات في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إحدى تشكيلات القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا محاولات تسلل في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومديريتي الدُريهمي وحَيْس (جنوب وجنوب شرقي الحديدة)".

وأكد "كسر القوات المشتركة محاولات التسلل، عقب اشتباكات بالأسلحة الرشاشة تخللها قصف بقذائف المدفعية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين".

وأشار إلى "تدمير جرافتين للحوثيين، الأولى جنوب شرقي مدينة التحيتا والأخرى شرق منطقة الجبلية في المديرية ذاتها، ومصرع سائقيهما أثناء محاولتهما استحداث تحصينات وخنادق".

إلى ذلك، ذكرت ألوية العمالقة أن "القوات المشتركة تعاملت بنجاح مع تحركات للحوثيين داخل مدينة الحديدة وقضت على فلولهم في وقت قياسي".

ووفقًا لإعلام العمالقة، "حققت القوات المشتركة إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين وتمكنت من تفجير مخزن ذخيرة تابع للحوثيين".

من جهة ثانية، اتهمت جماعة الحوثيين، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ "تنفيذ 150 خرقاً للهدنة الأممية في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وقال تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، إن "بين الخروقات 35 خرقاً بقصف مدفعي و83 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة".

وأضاف أن "الخروقات شملت 13 غارة لطيران تجسسي مقاتل على شارع الخمسين والدريهمي (شرق وجنوب الحديدة)، وتحليق 5 طائرات حربية في أجواء الجبلية والفازة وحيس، و19 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو 16 والفازة والجبلية".