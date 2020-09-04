البحرين... وزارة التربية تدعو إلى التطوع لأخذ لقاح كورونا بهذه الطريقة

وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، اليوم الجمعة، فإن الوزارة أعلنت عن منح إجازة يومين متتاليين من بعد أخذ اللقاح لكل من يشارك تطوعيا من منسوبيها.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، في شهر أغسطس/ آب، إن شركة "سينوفارم" المملوكة للدولة في الصين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 في البحرين ، وذلك بعد بدء تجارب مماثلة في الإمارات في شهر يوليو/ تموز.

وتمثل التجارب البشرية، التي بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في منتصف يوليو/ تموز، شراكة بين مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم وشركة جي 42 المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي.

وذكرت وزارة الصحة في البحرين أن الدراسة التي تستخدم لقاحا غير نشط ستشمل نحو ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيميين في البحرين على مدى 12 شهرا.

ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض (كوفيد-19) حتى الآن.

وسجلت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، 3 حالات وفاة و626 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وزارة الصحة تعلن أن الفحوصات التي بلغ عددها 11734 في يوم 3 سبتمبر 2020، أظهرت تسجيل 626 حالة قائمة جديدة منها 105 حالات لعمالة وافدة، و 515 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 6 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 368 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 50013 pic.twitter.com/jgFzSRiqpx — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) September 3, 2020

وذكرت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 193 حالة، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 50013 حتى الآن بعد تسجيل 368 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات القائمة 3227 حالة.