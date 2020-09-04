الإمارات ترسل شحنة مساعدات طبية ضخمة إلى سوريا... فيديو

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات طبية ثانية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، للتصدي لجائحة "كوفيد-19".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تحمل الطائرة على متنها 25 طنا من الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية يستفيد منها آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات بتوجيهات "القيادة الرشيدة و متابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا عالميا.

و قال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، في إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين، وحرصا من الهيئة على تعزيز قدرات الجمعية الوطنية السورية ودعم جهودها في المجال الصحي على ساحتها المحلية.

و أشار الفلاحي إلى أن المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، ومساعدة الكوادر الطبية، خط الدفاع الأول في هذه الجائحة على أداء دورها، ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس في سوريا.