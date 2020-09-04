مجلس الوزراء السوداني يوصي بإعلان حالة الطوارئ بسبب السيول والفيضانات

صرح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أقرت رفع توصية إلى مجلس الأمن والدفاع بإعلان حالة الطوارئ لدرء آثار السيول والفيضانات، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضح صالح في تصريح صحفي أن الاجتماع الوزاري الخاص بدرء آثار السيول والفيضانات الذي ترأسه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، استمع إلى تقارير من عدد من الوزراء، لافتا إلى أن التقارير التي قدمت تضمنت إحصائيات دقيقة من وزارة الري والموارد المائية حول منسوب النيل وجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير المأوى للأسر التي تضررت.

وأشار صالح إلى أن حجم الضرر في ولاية الخرطوم كبير نسبة للكثافة السكانية ولوجود بعض الأحياء التي تضررت على النيل.

وأضاف صالح: "فيضان النيل يعتبر غير مسبوق هذا العام وأن وزارة الري تتوقع انحسار منسوب النيل خلال الأربعة أيام القادمة".

كما أكد حمدوك، خلال الاجتماع على تكامل الأدوار الرسمية والشعبية والمجهودات التي بذلت في درء آثار السيول والفيضانات وتخفيف حدة الخسائر خلال الأيام الماضية.