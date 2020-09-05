السودان... فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.

وقرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف ٢٠٢٠ بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس مساء اليوم الجمعة بالقصر الجمهور إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية.

ولفتت الشيخ إلى السيول والفيضانات أسفرت عن تأثر ١٦ ولاية من ولايات السودان، ووفاة ٩٩ مواطنا وإصابة ٤٦ آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من ١٠٠ ألف منزل.

عاجل | #مجلس_الأمن_والدفاع يقرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء آثار الخريف#واكب

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وأشارت الشيخ إلى أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (١٩٨٨-١٩٤٦) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.