وزير الاتصالات السوري يعلن عودة خدمة الإنترنت في بلاده

أعلن وزير الاتصالات السوري أياد الخطيب، اليوم السبت، عودة خدمة الإنترنت في بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.

وقال الخطيب عادت خدمة الإنترنت إلى سورية بعد إنجاز الورشات الفنية أعمال الإصلاح للكبل الضوئي بين حمص وطرطوس، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الخطيب، انقطاع خدمة الإنترنت في بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.

#عاجل #سانا

وزير الاتصالات المهندس اياد الخطيب: انقطاع خدمة الانترنت في سورية بسبب عطل في الكبل الضوئي بين حمص وطرطوس — سانا عاجل (@SanaAjel) September 5, 2020

وقال الخطيب إن الورشات الفنية توجهت إلى مكان العطل لإصلاحه وإعادة الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة.