مع درجات حرارة حارقة.. حرائق كبيرة تشتعل في عدة مناطق سورية.. فيديو

تشهد سوريا ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى 11 درجة أعلى من المعدل، الأمر الذي ساهم بحدوث عدد من الحرائق الكبيرة في عدة مناطق في اللاذقية وحماة وحمص.

وبحسب وكالة "سانا"، فإن درجات الحرارة تحافظ على مستوى أعلى من معدلاتها بنحو 9 إلى 11 درجة مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وبالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية.

وكانت حرائق كبيرة اندلعت في محافظة اللاذقية في مناطق البسيط والبدروسية وقرية أوبين وكلها مناطق جبلية مشجرة وتعتبر مناطق اصطياف، وكذلك في حماة بالقرب من وادي العيون وعين الكروم، بالإضافة إلى ريف محافظة حمص وكلها تمكنت أفواج الإطفاء السورية من إخمادها ولكن بعد التهمت الكثير من الغابات.

من جهته تمكن فوج إطفاء حمص فجر اليوم من إخماد حريق نشب بأحراج بلدة بعيون بريف حمص الغربي، على الحدود اللبنانية السورية قرب نهر الكبير الجنوبي.

وكان كوادر إطفاء حمص أخمدوا أمس عدة حرائق بحمص وريفها منها بمخلفات نفطية وأشجار حراجية ومثمرة وأعشاب.