القوات العراقية تعثر على كدس من مخلفات "داعش".. صور

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة العراقية، اليوم السبت، العثور على كدس عتاد من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود اشخاص مشتبه بهم وأسلحة مختلفة في منطقة الوطأ بقضاء حديثة وبالتنسيق ما بين قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة السابعة خرجت قوة مشتركة للبحث والتفتيش تمكنت من اعتقال (11) شخص مشتبه بهم والعثور على المواد التالية رمانة يدوية عدد 16، حاوية عتاد 14 .5ملم عدد 5، بندقية كلاشنكوف عدد 2، بندقية جي سي إيرانية عدد 1، تدمير ثلاث مقطورات وقود من خلال القوة المحمولة جوا".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.