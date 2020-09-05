"طيران الإمارات" تزيد رحلاتها للوجهات الأفريقية

تستأنف "طيران الإمارات" رحلاتها إلى مدينتي لاغوس وأبوجا في نيجيريا يومي 7 و9 سبتمبر/ أيلول الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوجهات الأفريقية التي أعادت الشركة خدمات الركاب إليها، بعد تعليقها في مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى 13 وجهة.

وبحسب بيان على الموقع الرسمي للشركة المملوكة لحكومة دبي، اليوم السبت، فإنه "سيتم تشغيل الرحلات إلى لاغوس أربع مرات في الأسبوع أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد. فيما سيتم تشغيل الرحلات من/إلى أبوجا يوميا".

Emirates will resume passenger flights to Lagos (7 September) & Abuja (9 September) in Nigeria, taking its global network to 84 destinations including 13 cities in Africa. @DXB https://t.co/49f0zHUkyd #FlyEmiratesFlyBetter #Above_The_Clouds pic.twitter.com/Jto9Z6LlH4 — Emirates Airline (@emirates) September 5, 2020

​وتواصل "طيران الإمارات" العمل على استئناف تشغيل رحلاتها إلى العديد من الوجهات الدولية التي كانت تخدمها قبل الإغلاق بسبب وباء "كوفيد-19" مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

كانت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الإمارات قد قررت، في 23 مارس الماضي، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".