تركيا تؤكد استمرار عملية "مخلب النمر" شمالي العراق

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، استمرار عملية "مخلب النمر" التي تم إطلاقها في السادس عشر من16 حزيران/يونيو الماضي في منطقة هفتانين شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تضعه تركيا على قائمة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أنه تم تحييد 320 عنصرًا من التنظيم منذ انطلاق العملية وحتى الآن.

أنطاكيا– سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان، " عملية مخلب النمر التي أطلقت في منطقة هفتانين شمالي العراق مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها".

وأضاف البيان: "جرى حتى الآن تحييد 320 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني ضمن إطار هذه العملية المتواصلة شمالي العراق".

وأشار البيان إلى أن: "قوات الكوماندوز التركية التي كبدت حزب العمال الكردستاني خسائر كبيرة خلال العمليات الجوية والبرية نفذت في الوقت نفسه عمليات تمشيط وبحث مكثفة في منطقة العمليات التي انتقلوا إليها من خلال الغارات الجوية".

ولفت البيان إلى أن: "قوات الكوماندوز التركية استكملت عمليات التمشيط والبحث بنجاح في كامل منطقة العمليات شمالي العراق".

وقامت القوات التركية بتدمير أسلحة وذخيرة ولوازم معيشية ضبطتها في 269 ملجأ و53 مغارة تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة هفتانين بحسب البيان.

هذا وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، وأطلقت عليها "مخلب النسر" و"مخلب النمر"؛ لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمال العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.

ووصل أمس الجمعة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة أنقرة وعقد اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وآخراً مع وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في ظل التوتر السائد بين العراق وتركيا، سبقها زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة بغداد، التقى فيها بارزاني وأكد على دعم فرنسا لإقليم كردستان والجهود المبذولة لحل مشاكله في إطار الدستور.