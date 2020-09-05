تسجيل
14:31 GMT05 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس العراقي السابق صدام حسين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية فتح والقائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والرئيس المصري السابق حسني مبارك في بغداد، العراق 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1988

    تفاصيل مثيرة.. رئيس عربي لم يكن ينام نوما مطمئنا إلا في دولة أخرى

    © AP Photo /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103916/12/1039161245_0:310:2536:1737_1200x675_80_0_0_c5005ca3985a3214ef2819e9cd3660c0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009051046458587-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/

    كشف صحفي عن تفاصيل مثيرة بشأن زيارات وإقامة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة اليمنية صنعاء وحول ما دار بينهما من الأحاديث التي كانت تحدث فقط بعد منتصف الليل.

    ووفقا لموقع "بي بي سي"، يقول أنور العنسي، الصحفي، إنه كان للزعيم الفلسطيني الراحل بيت في العاصمة اليمنية، وربما في كل مرة يزورها كان له بيت أو أكثر.

    وأضاف أنه تعرف على أبو عمار في أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما أجرى معه أول لقاء تليفزيوني طويل بعد منتصف ليل في منزله، إذ قال له إنه لا "ينام ملء جفونه عن شواردها" كما قال المتنبي إلا في صنعاء.

    سهى عرفات وابنتها زهوة وخلفهما صورة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
    © AFP 2020 / MATTHEW MIRABELLI
    أرملة ياسر عرفات تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته
    وكشف العنسي أن عرفات طلب منه قبل المقابلة أن يسأله سؤالا محددا، وخلال تسجيل اللقاء طرحت عليه سؤال: "لماذا رفضتم الحكم الذاتي الذي عرضه عليكم الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، خلال مفاوضاته مع إسرائيل حول معاهدة كامب ديفيد، ويبدو أنكم اليوم ربما ستقبلون بما هو أقل من ذلك؟".

    ووفقا له "تنهد الزعيم الفلسطيني كممثل بارع، ثم هاجمه بقوله: "يبدو أن الأمور اختلطت عليك!".

    وأوضح أن عرفات تحدث عن معاناة شعبه من عدم اكتراث العرب والعالم بمأساته، إلى أن تكلم بمرارة كيف أنه وجد طائرات حربية تكاد تبدو مطمورة بالرمال في أحد المطارات الصحراوية الليبية التي تحطمت طائرته بقربها في أبريل/نيسان 1992، وتذكر كيف أن الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، طلب منه "مجرد لواء واحد لمهاجمة إسرائيل من جنوب لبنان، وأن ذلك كان كفيلاً بهزيمتها" في حال اندلاع أي حرب محتملة بينها وبين العرب.

    وواصل العنسي، "في المرة التالية التي جاء فيها إلى صنعاء، طلب استدعائي على الفور، وكالعادة بعد منتصف الليل أيضاً. حضر رجال أمن فلسطينيون ويمنيون دون اتصال مسبق ربما لدواع أمنية كذلك، وطرقوا باب منزلي، وطلبوا مني ارتداء هندامي التلفزيوني والذهاب معهم فأدركت أن الأمر مرتبط بـ "أبو عمار"".

    قائد حركة فتح الفلسطينية ياسر عرفات
    © AP Photo /
    ماذا كان يفعل ياسر عرفات لكي لا يغتاله الإسرائيليون
    وتابع "عندما دخلت إلى صالونه كان بكامل هيئته أيضا، محاطا بعدد من رجالاته، من بينهم عبدالله حوراني، المثقف السياسي المعروف، وأبو حميد قائد معسكر القوات الفلسطينية في إحدى ضواحي صنعاء، ويحيى رباح سفير فلسطين لدى اليمن وغيرهم".

    وأكمل "بانتظار وصول طاقم التصوير أومأ عرفات إلى الحاضرين برغبته في أن أكون معه لوحدنا فانصرف الجميع".

    وبحسب العنسي "برر عرفات تصرفه هذا بأنه يرغب في إعطائه سبقا صحفيا حصريا لم ولن يعطيه لأحد ولا يريد حتى لرجاله أن يعرفوه قبل إذاعته".

    وكان ذلك بناء على طلبه للتمهيد على ما يبدو لموقفه اللاحق من"اتفاق أوسلو" الذي ربما كان يجري سراً أو جرى لاحقاً، أو غيره من"التسويات" التي كانت مطروحة آنذاك!

    و"عقب اللقاء قال عرفات إنه سيخلد للنوم الذي "تنام (فيه) جفونه عن شواردها" ثم خرج معه إلى المكان الذي يجلس فيه جميع الموجودين من مرافقيه وزملائه، وتناولوا جميعا شرائح من البطيخ، ثم ودعه بعدد لا يحصى من "القبلات" التي اشتهر بها".

    إلا أنه عندما وصل إلى غرفة الأخبار في التليفزيون، وفتح جهاز "التيكرز" الذي يمد العنسي بخدمات وكالات الأنباء، كان أول خبر على الشريط يتحدث عن وصول ياسر عرفات إلى "إسلام أباد" عاصمة باكستان وعقده مؤتمرا صحفيا في مطارها كشف خلاله كل تفاصيل المقابلة التي أجراها معه قبل ذلك بساعات، ووعده بأنها ستكون "حصرية" و"سبقا" خاصا.

    انظر أيضا:

    أرملة ياسر عرفات تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته
    فضحت شارون ومنحها ياسر عرفات كوفيته... مواقف في حياة نادية لطفي
    لعدم توقيعه الاتفاق مع بلاده... نتنياهو الابن: ياسر عرفات أنقذنا
    تفاصيل أول مسلسل تلفزيوني عن ياسر عرفات
    الكلمات الدلالية:
    اليمن, صنعاء, ياسر عرفات, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية والممثلة الأمريكية ليدي غاغا خلال تسلمها جائزة أفضل أغنية لعام 2020 (عن أغنية رين أون مي)، في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقية لعام 2020، نيويورك 30 أغسطس 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    شويغو: الطبيعة يجب أن تستهدف أولئك الذين يسيئون إليها
    شويغو: الطبيعة يجب أن "تستهدف" الذين يسيئون إليها فقط
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك