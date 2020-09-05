الأردن يعلن عن "تطورات خطيرة" لمصابي كورونا

أفاد مدير مستشفى "الأمير حمزة" في الأردن، بظهور مضاعفات خطيرة على عدد من مصابي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن مدير المستشفى، عبدالرزاق الخشمان، إن 5 أردنيين مصابين بفيروس كورونا المستجد، حالتهم "خطرة جدا"، 3 منهم يعانون من فشل كلوي.

وأوضح الخشمان أن 3 حالات منهم يبلغون من العمر (34، 40، 50) عاما، ولم يعانوا من أمراض مصاحبة، وليس لديهم سجل مرضي سابق، وتم إدخالهم إلى المستشفى بحالة جيدة، ثم بدأت تظهر عليهم مضاعفات خطرة، والتهاب رئوي حاد، وبالتالي اصيبوا بفشل كلوي، ما اضطر المستشفى الى إجراء غسيل كلى لهم.

وبين أن تدهور الحالات السليمة والصغيرة نسبيا مؤشر خطير، مشيرا إلى أنه من المتوقع ازدياد عدد الحالات الخطرة في الساعات والأيام القليلة المقبلة.

وحول حالات الشفاء، قال الخشمان، إن المصاب بعد أن يمر عليه 12 يوما من دون ظهور أعراض، يبقى في المستشفى 5 أيام اضافية، ثم يخرج بغض النظر عن نتيجة فحص "بي سي آر" بسبب بقاء الفيروس الميت في جسمه لعدة شهور، حيث يتبين ذلك بفحص الصبغة الجينية "آر أن ايه" للمريض وأن المريض يصبح غير معد في هذه الحالة.

ودعا مدير مستشفى حمزة، المخصص لعزل حالات كورونا، المواطنين إلى عدم التشكيك بوجود وخطورة فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التجمع وغسل اليدين وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.

وبدأ الأردن تجربة "اللقاح الإماراتي" لفيروس كورونا المستجد، في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين في العاصمة عمان.

وقال مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات لموقع "رؤيا" الأردني، إن تجربة إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لمتطوعين هي عبارة عن دراسة علمية تشترك بها عدة دول منها الأردن وتقوم على إعطاء اللقاح لمتطوعين، مبينا أنه لا خطورة على المتطوع عند أخذ اللقاح.