اليمن: غرق 4 فتيات في الضالع خلال رحلة لجلب مياه نظيفة

القاهرة – سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع، وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن أربع فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 12 و14 عاما، من أسرتي محمد وعلي أحمد عمر، ذهبن صباح اليوم إلى سد قرية الموقبة في مديرية جحاف غربي الضالع، لجلب المياه، قبل أن تنزلق إحداهن إلى السد الممتلئ بالمياه جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً.

وأضاف المصدر أن الفتيات الثلاث حاولن إنقاذ ابنة عمهن بعد سقوطها في السد الواقع غربي مديرية جحاف، إلا أن جميعهن لقين مصرعهن غرقاً.

ويعاني ستة يمنيين من كل 10 من انعدام المياه النظيفة في اليمن. حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتسبب الصراع المستمر في اليمن منذ أكثر من 5 أعوام، في تدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

ومنذ السادس والعشرين من آذار/مارس 2015 تقوم قوات دول عربية وإسلامية منضوية في تحالف تقوده السعودية بعمليات عسكرية ضد جماعة أنصار الله في اليمن، دعما للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، في سقوط عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن.