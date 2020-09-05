مصر... إحالة مستشارة بالنيابة الإدارية للمحاكمة بعد تعديها على ضابط شرطة

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوى، اليوم السبت، بإحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته.

وأوضحت النيابة في بيان لها أن التحقيقات انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا".

وتابع البيان، "ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، استمرت في التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت النيابة أنها "سألت محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلا عما أتلفته من منقولات، بينما أدعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها".

ولفتت أنها "فحصت هاتف المتهمة فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة".

وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.