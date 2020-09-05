إغلاق القنصلية المغربية في إسبانيا بشكل مؤقت

تسبب فيروس كورونا بإغلاق القنصلية المغربية في برشلونة، اليوم السبت، بشكل مؤقت بعد اكشاف إصابة واحدة بين أفراد فريق العمل.

وأغلقت القنصلية المغربية أبوبها في برشلونة على خلفية اكتشاف إصابة أحد العاملين فيها بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "المغرب 24" عن مصدر مطلع ، أشار فيه إلى أن الموظف يعمل في أحد المكاتب المتخصصة بمتابعة شؤون المواطنين، ويقابل يوميا العشرات منهم بهدف قضاء أغراضهم الإدارية.

وخضع جميع الموظفين والعاملين في القنصلية المغربية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وطبق عليهم حجر صحي حتى ظهور النتائج.

وتعد القنصلية المغربية في برشلونة أكبر جهة إدارية دبلوماسية تابعة للمغرب في إسبانيا وتقدم الخدمات القنصلية لآلاف المغاربة في برشلونة.