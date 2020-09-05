وزير المالية السوري يعلق على أنباء قرار إلغاء تصريف 100 دولار على الحدود

أكد وزير المالية السوري كنان ياغي، أنه لم يصدر أي قرار رسمي حول إلغاء فرض تصريف السوريين القادمين ومن في حكمهم إلى البلاد مبلغ 100 دولار على الحدود.

ونقل موقع "الوطن" السوري عن وزير المالية كنان ياغي قوله تعقيبا على أنباء تداولتها بعض الصفحات السورية في هذا الشأن:

"لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن ‏بإلغاء القرار الخاص بتصريف مبلغ مئة دولار أمريكي على الحدود السورية، ‏للقادمين من السوريين ومن في حكمهم".

وضجت وسائل التواصل السورية بانتقادات حول القرار الذي أصدرته وزارة المالية بفرض تصريف 100 دولار إلى العملة المحلية (وفق سعر البنك المركزي الذي يقل بحوالي 80% عن سعر السوق المتداول) لكل مواطن سوري يدخل البلاد.

بينما علق آخرون أن البلاد في حالة حصار وأمر طبيعي إذا ساهم المغترب بهذه القيمة من العملة الصعبة لصالح بلاده.