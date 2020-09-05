"من أجل الإنسانية" مسؤول خليجي وابنته يتطوعان في التجارب السريرية للقاح كورونا... صور

أعلن مسؤول خليجي، اليوم السبت، التطوع من أجل المشاركة في التجارب السريرية للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، فقد تطوع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أسامة العبسي، في التجارب السريرية المطبقة على لقاح "كوفيد-19" ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشر العبسي على صفحته في "تويتر" قائلا: "قررت التطوع للتجارب السريرية للقاح كوفيد 19 وستدخل التجربة معي ابنتي وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة لأجل الإنسانية، لا يمكن أن نطلب وننتظر الحل الذي سيعيد لنا حياتنا الطبيعية، دون أن نقوم بدورنا في الوصول لهذا الحل".

الحمدلله...

بعد الفحوصات تبين انني مؤهل للمشاركة في التجارب السريرية، و أخذت الجرعة الاولى من اللقاح. pic.twitter.com/Rj5gv6hqfw — Ausamah Alabsi أسامة بن عبدالله العبسي (@Ausamah_Alabsi) September 5, 2020

وأضاف: "بعد الفحوصات تبين أنني مؤهل للمشاركة في التجارب السريرية، و أخذت الجرعة الاولى من اللقاح".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تعافي 310 حالة إضافية من فيروس كورونا في البلاد، حيث تم إخراجهم من العزل الصحي والعلاج.

وسجلت الوزارة 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 100 حالة لعمال وافدين، و557 حالة لمخالطين لحالات قائمة و5 حالات قادمة من الخارج.

ووصل عدد المصابين في البلاد إلى 3577 حالة، منها 80 حالة تتلقى العلاج في مراكز العزل، و33 حالة تحت العناية، و3544 مستقرة، بحسب الصحيفة.