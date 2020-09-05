رئيس البرلمان العراقي يدعو لاجتماعات مكثفة مع القوى السياسية

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى عقد اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية (واع)، مشيرة إلى أن تصريحات الحلبوسي جاء في بيان لمكتب رئيس مجلس النواب حصلت على نسخة منه.

وأضافت: "دعا الحلبوسي رؤساء القوى السياسية إلى عقد اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس واللجنة القانونية في ما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون الانتخابات".

ولفتت إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات على النواب، يوم الخميس المقبل.

وقال الحلبوسي: "أدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة".