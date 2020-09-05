"منصة مدرستى"... هكذا يتعلم طلاب السعودية في ظل الجائحة 

الدخول إلى "منصة مدرستي" لكل من الطالب وولي الأمر والمعلم، يعتبر واحدا من أكثر الأشياء بحثا من المواطنين في السعودية مؤخرا، خاصة بعدما انطلقت الدراسة في المنصة باستخدام تقنية الدراسة عن بعد.

و"منصة مدرستي" عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، يهتم بخدمات التعليم، ويحتوي على العديد من الخدمات التي من دورها مساعدة المعلم على التدريس بتقنية التعليم عن بعد، وكذلك مساعدة الطالب على الدخول إلى الحصص التعليمية على هذه المنصة حيث انه عند تصميم هذه المنصة تم تخصيصها بأن تكون شبيهة للمدرسة، ولكن في العالم الافتراضي.

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طلابنا وطالباتنا..

أولياء الأمور..#وزارة_التعليم أتاحت لكم عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كافة مناطق ومحافظات المملكة، من خلال #قنوات_عين، و #منصة_مدرستي، أو الدخول مباشرة على مايكرسوفت Teams باستخدام "حساب مايكروسوفت". pic.twitter.com/c3UBhNtKCD — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 5, 2020

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب أو المعلم أو ولي الأمر القيام بها من أجل التسجيل في منصة التعليم الموحد على الانترنت، وتتلخص هذه الخطوات في النحو التالي:

الذهاب إلى موقع المنصة مباشرة على شبكة الانترنت.

يقوم الطالب أو المعلم باختيار التسجيل في المنصة.

في خانة اسم المستخدم يقوم بكتابة اسم المستخدم الخاص بحسابه في نظام نور.

في خانة رقم السر يقوم بكتابة رقم السر الخاص بحساب نور.

كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

النقر على زر التسجيل.

عزيزي الطالب.. عزيزتي الطالبة:

يمكن حضور الفصول الافتراضية مباشرة في مايكروسوفت تيمز.

الدليل الكامل منشور في backtoschool على الرابط التالي https://t.co/fDN1zK5tCD pic.twitter.com/WzUkYXE1gG — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 5, 2020

ونشرت وزارة التربية والتعليم السعودية مقاطع مصورة مختلفة ومتعددة للتلاميذ والطلاب، لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال قنوات عين، ومنصة مدرستي أو الدخول مباشرة على مايكرسوفت Teams باستخدام "حساب مايكروسوفت".