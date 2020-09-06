سوريا… استمرار اشتعال النيران في محمية الشوح بريف اللاذقية (صور)

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الأحد باستمرار اشتعال النيران في محمية الشوح بمنطقة بريف اللاذقية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مراسلها قوله: "ما زالت النيران تلتهم غابة محمية الشوح بمنطقة صلنفة في ريف اللاذقية الشمالي بسبب تقلب اتجاه الرياح بالرغم من الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء".

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: ما زالت النيران تلتهم غابة محمية الشوح بمنطقة #صلنفة في ريف اللاذقية الشمالي بسبب تقلب اتجاه الرياح بالرغم من الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء — سانا عاجل (@SanaAjel) September 5, 2020

في السياق، قالت الوكالة إن عناصر الإطفاء وآليات مديرية الزراعة باللاذقية تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع اليوم في الأحراج الشرقية لمنطقة صلنفة وتجرى عمليات تبريد للموقع منعاً لتجدد الحريق".

#صور || #سانا ..

ما زالت النيران تلتهم غابة #محمية_الشوح بمنطقة #صلنفة في ريف #اللاذقية الشمالي بسبب تقلب اتجاه الرياح بالرغم من الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء pic.twitter.com/lOE9MzrMMd — سانا عاجل (@SanaAjel) September 5, 2020

ونقلت "سانا" عن قائد فوج إطفاء اللاذقية قوله إن الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن اندلع في الأحراج الشرقية لمنطقة صلنفة حيث بذل عناصر الإطفاء جهودا كبيرة للسيطرة عليه والحيلولة دون اتساعه وتم إخماده".

#حماة_تحترق ماتزال فرق الاطفاء تكافح للسيطرة على حريق الغاب و لكن بسبب سرعة الرياح وتغيير مسارها ووعورة التضاريس والتي تشكل العائق الأكبر للحد منه علما ان الحريق وصل لحراج الغاب قادما من غابات #اللاذقية_تحترق الصلنفة والتي تقع فوقها مباشرة



الإخبارية السورية#سوريون_كل_القصّة 🇸🇾 pic.twitter.com/3mVivNL2aI — سوريون | Syrians (@SyrianOfficial) September 5, 2020

وتشهد سوريا ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى 11 درجة أعلى من المعدل، الأمر الذي ساهم بحدوث عدد من الحرائق الكبيرة في عدة مناطق في اللاذقية وحماة وحمص.