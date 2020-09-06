كيف كافأ الملك سلمان مواطنين سعوديين تبرعوا بأحد أعضائهم الرئيسية؟

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان أمس السبت، قرارا بمكافأة 81 مواطنا سعوديا وذلك نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح (81) مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية.

ونشرت الوكالة قائمة بأسماء الحاصلين على الوسام ممكن تبرعوا بأعضائهم.

منح (81) مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) نظير تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.https://t.co/mqgOJjheVg#واس pic.twitter.com/uHneBN1WDq — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 5, 2020

ووسام الملك هو وسام يُمنح للجهات الرسمية أو الأشخاص أو المؤسسات، تعبيرًا عن تقدير الدولة لهم.

مميزات الوسام

وينقسم الوسام إلى عدة درجات، منها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، الذي يقدم لمن قام بالتبرع بالكلية لغيره بهدف إنقاذ حياة مريض.

ومن مميزات هذا الوسام، أن صاحبه يحصل على خصم 50% على أي تذكرة طيران سواء كانت داخلية أو خارجية.

ويتم منح الفائز أجازة مدفوعة الأجر طوال فترة غسيل الكلى لمن يعاني من فرض الفشل الكلوي سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص. وفي حال تدهورت حالة المريض فيتم التقاعد مبكرا على سن المعاش ويمنع 70% من راتبه.