عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع بنسبة 8.6% في يونيو الماضي

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة 8.6 بالمئة، مسجلا عجزا بقيمة 3.3 مليار دولار، مقابل 3.61 مليار دولار في يونيو 2019.

القاهرة، 6 سبتمبر - سبوتنيك . وبحسب النشرة الشهرية المتضمنة بيانات التجارة الخارجية الصادرة اليوم، الأحد، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد "بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020 مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 8.6 بالمئة".وتراجعت قيمة الصادرات المصرية في يونيو الماضي، بنسبة 7.9 بالمئة، لتبلغ 2.26 مليار دولار، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، فواكه طازجة 10.5 بالمئة، ملابس جاهزة 2.5 بالمئة، البترول الخام 46.3 بالمئة، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4 بالمئة.

فيما ارتفعت قيمة بعض الصادرات الأخرى في نفس الشهر وأبرزها، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 28.0 بالمئة، منتجات ألبان بنسبة 29.3 بالمئة، مصنوعات من لدائن بنسبة 79.8 بالمئة.

وشهدت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا في الشهر نفسه، بلغت نسبته 8.3 بالمئة لتبلغ قيمة الواردات 5.56 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 6.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجعت النشرة التراجع في قيمة الواردات إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.6 بالمئة، ذرة بنسبة 2.9 بالمئة، البترول الخام بنسبة 24.5 بالمئة، قمح بنسبة 5.3 بالمئة.

فيما ارتفعت قيمة بعض الواردات الأخرى وأهمها، أدوية ومحضرات صيدلية 18.8 بالمئة، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.8 بالمئة، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.8 بالمئة، فول صويا بنسبة 118.9 بالمئة.