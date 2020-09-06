بالأسماء...النيابة العامة الكويتية تباشر التحقيق مع "مشاهير غسيل الأموال"

ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، فإن مصدر أكد أن "النيابة وعن طريق وزارة الداخلية، أبلغت المتهمين أمس، بضرورة الحضور إلى أحد المخافر، والحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم".
ونقلت الصحيفة "الراي" أن المشاهير الذين يخضعون للتحقيق في النيابة اليوم، هم:
عاجل - «القبس» تنشر أسماء 8 من #مشاهير «السوشيال ميديا» بدأت النيابة التحقيق معهم— القبس الإلكتروني (@alqabas) September 6, 2020
• فرح الهادي
• حليمة بولند
• نهى نبيل وزوجها
• مريم رضا
• دانة الطويرش
• يعقوب بو شهري
• جمال النجادة#غسل_المشاهير#غسيل_الأموالhttps://t.co/Siwl1DvVAO
1-مريم رضا
2-فرح الهادي
3-دانة الطويرش
4-حليمة بولند
5-يعقوب بوشهري
6-جمال النجادة
7-نهى نبيل وزوجها
ووفقا للخبراء فإنه من المتوقع أن تشهد النيابة تحقيقات ماراثونية مع المتهمين، خصوصا وأن هناك مستندات وتحويلات سيواجه بها المتهمون.
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