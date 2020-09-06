محاولة طعن بالقرب من مستوطنة آريئيل الإسرائيلية

وذكر الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، ظهر اليوم الأحد، بأنه جرت محاولة طعن لجندي إسرائيلي، دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وادعت القناة العبرية الـ"12"، أن "إرهابي حاول طعن جندي إسرائيلي من الموجودين بالقرب من مستوطنة آريئيل بالضفة الغربية، فيما تمكنت قوات الجيش من إلقاء القبض عليه".