نائب عراقي: البرلمان يدعم مساعي الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة

قال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، عبد الأمير المياحي، إن البرلمان يدعم مساعي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في موقفه الحاسم لحصر السلاح في يد الدولة وبسط السيطرة الأمنية، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف المياحي في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "من واجب الحكومة القيام بمثل العملية الأخيرة في البصرة وبغداد لفرض إرادة الدولة وهيبتها، لأن الضعف الأمني في الآونة الأخيرة أفرز كثيرا من التجاوزات مثل الاغتيالات العشوائية والسطو المسلح التي أصابت الأبرياء".

وأوضح المياحي أن "العملية الأخيرة في البصرة والتي ستستمر 5 أيام، وبرغم من المضايقات التي تسببها للمواطنين مثل الإزدحام وطوابير الانتظار وغير ذلك فإن العائد منها أمنيا سيكون كبيرا، لذا نناشد المواطنين الصبر والتحمل".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن "العمليات الأمنية التي انطلقت في بغداد والبصرة من أجل حصر السلاح بيد الدولة، حققت نتائجها".

وأكدت أنها "ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتا أمنيا بسبب السلاح غير المنضبط".

كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون".