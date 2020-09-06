بعد الاتفاق مع الإمارات... حديث عن تعاون تجاري إسرائيلي مع كيانات في عمان والبحرين

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن وفدا من رجال أعمال إسرائيليين سيتوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى الإمارات، في أول زيارة عمل من نوعها.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لبنك "هبوعليم دوف كوتلر"، سيترأس الوفد الذي سيكون أول وفد يتوجه للإمارات بعد الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، على أن يتوجه بعد أسبوع من زيارة هذا الوفد، بعثة أخرى من كبار المسؤولين الاقتصاديين إلى الإمارات بهدف تشجيع التعاون، وأن يتم توقيع اتفاق بين بنك ليئومي الإسرائيلي وبنوك إماراتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفد رجال الأعمال الإسرائيلي يهدف من زيارته إلى الإمارات أيضا إنشاء تعاون تجاري مع كيانات تجارية في سلطنة عُمان والبحرين

ونقلت على لسان رئيس بنك هبوعليم، أن "التطورات السياسية الأخيرة تشكل فرصة فريدة لإقامة علاقات اقتصادية وتعاون بين الدولتين وأنظمتهما المالية، مما سيحقق النمو الاقتصادي لكلا الجانبين".