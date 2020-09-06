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    الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية المعارضة (يمينا) خلال مشاركته في مفاوضات جوبا

    الوساطة الجنوبية: توقعات بتوقيع اتفاق سلام جوبا النهائي في 2 أكتوبر

    © Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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    أعلن رئيس فريق الوساطة لمفاوضات سلام السودان ومستشار رئيس جمهورية جنوب للسودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، المقبل بالعاصمة جوبا.

    وأوضحت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن تصريحات قلواك، جاءت في مؤتمر صحفي أقامه بالعاصمة الجنوبية جوبا.

    وتابع رئيس فريق الوساطة الجنوبية "عمل لجان المصفوفة سيتم الانتهاء منه اليوم".

    الخرطوم، السودان يونيو2020
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    من يملك مفاتيح السلام في السودان... الموقعون في جوبا أم الممتنعون في دارفور؟

    بعد أكثر من عام من وجودها في سدة الحكم في السودان، وقعت اليوم الاثنين 31 أغسطس/ أب، الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاقا للسلام في البلاد بحضور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في جوبا عاصمة جنوب السودان.

    ومنذ أكثر من سنة، وضعت الحكومة الانتقالية التي تتولى السلطة في السودان على رأس أولويتها التفاوض مع المتمردين وصولا إلى السلام في المناطق التي تشهد نزاعات منذ سنوات اندلعت خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود حتى الإطاحة به في نيسان/أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية تواصلت لشهور.

    وتجتمع الحركات الأربع الموقعة تحت تحالف الجبهة الثورية التي رأت النور في العام 2011، وكانت تقاتل الحكومة في سبع ولايات من جملة ولايات البلاد الـ18، وهي ولايات دارفور الخمس وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهى حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، حركة العدل والمساواة والتي أسسها زعيمها خليل إبراهيم عام 2001، وهو معروف بانتمائه إلى الحركة الإسلامية التي ساندت عمر البشير في انقلابه على الحكومة المنتخبة العام 1989.

    وكان إبراهيم وزيرا خلال حكم البشير، كما كان من قادة قوات الدفاع الشعبي التي تألفت من متطوعين وقاتلت إلى جانب الجيش أثناء الحرب بين شمال السودان وجنوبه قبل استقلال جنوب السودان. وقالت الحركة إن محركها كان تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا، المجلس الثوري الانتقالي والذي تشكل في عام 2012 وضمّ مجموعة من المنشقين عن حركات دارفور الرئيسية الثلاث السابقة ويرأسه الهادي إدريس، وهو الذي وقع الاتفاق اليوم الاثنين، وكان إدريس عضوا في حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور، وانشق عنه وأسس المجلس الثوري الانتقالي، بالإضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي كانت تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

    كما كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تقاتل إلى جانب جنوب السودان قبل أن يصبح دولة مستقلة في عام 2011، ومع انفصال جنوب السودان بعد استفتاء أجري بموجب اتفاق سلام وُقّع عام 2005 وأنهى 22 عاما من الحرب الأهلية، عادت هذه المجموعة إلى القتال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وانشقت عام 2017 إلى حركتين: الحركة الشعبية لتحرير السودان/جناح عبد العزيز الحلو والحركة الشعبية لتحرير السودان/جناح مالك عقار.

    محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، الخرطوم، السودان 21 يوليو 2020
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    السودان... "العدل والمساواة" ترفض اتفاق جوبا للسلام

    وكان الجناحان يفاوضان في جوبا. لكن جناح عبد العزيز الحلو انسحب من المفاوضات، وبقي جناح مالك عقار الذي سيوقع الاتفاق.

    في حين بقيت خارج الاتفاق حركتان كبيرتان: واحدة في دارفور، وهي حركة جيش تحرير السودان/جناح عبد الواحد نور التي تواصل القتال في دارفور، ولم تدخل مع الحكومة في مفاوضات.

    وأما الثانية فهي الحركة الشعبية لتحرير السودان/ جناح عبد العزيز الحلو التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي علّقت التفاوض مع الحكومة قبل أيام لاعتراضها على رئيس الوفد الحكومي محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي والذي يرأس قوات الدعم السريع.

    انظر أيضا:

    بعد تجميد المفاوضات في جنوب السودان... لقاء سوداني قطري في جوبا
    وصول حمدوك ومدير المخابرات إلى جوبا لحضور مراسم توقيع اتفاقيات السلام
    السودان... "العدل والمساواة" ترفض اتفاق جوبا للسلام
    من يملك مفاتيح السلام في السودان... الموقعون في جوبا أم الممتنعون في دارفور؟
    الكلمات الدلالية:
    عبد الفتاح البرهان, السودان, جوبا, أخبار جنوب السودان, جنوب السودان
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