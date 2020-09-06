تسجيل
14:18 GMT06 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية (بقيادة فايز السراج)، طرابلس، ليبيا يونيو 2020

    رغم طلب المغرب "سرية اللقاءات"... عراقيل أمام مشاورات "الأعلى للدولة" و"نواب" ليبيا

    © REUTERS / Ismail Zetouni
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/42/1045834242_0:160:3071:1888_1200x675_80_0_0_4d999011106610efe70199a38fccf02a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009061046464478-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/

    جدل وترقب وخيط أمل تشتعل تحته النيران، يوشك انقطاعه في أي لحظة، لينقطع الخيط الذي وصل من جديد بشأن المسار السياسي في ليبيا.

    يباشر عدد من أعضاء مجلسي "الأعلى للدولة" و"النواب " بليبيا في المغرب، اليوم الأحد 6 سبتمبر/ أيلول، مشاورات حول عملية استئناف الحوار المرتقب بين لجان المجلسين.

    من بين النقاط الرئيسية التي تبحث في "أبوزنيقة" بالمغرب، إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وبعض الأسماء المقترحة لتشكيل الرئاسي، والوزارات السيادية.

    قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي
    © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
    وكالة: المغرب يستضيف مشاورات بين الفرقاء الليبيين

    حسب معلومات، أن المغرب كانت طلبت سرية هذا اللقاء، وعدم الإعلان عن الأسماء المشاركة، إلا أن بعض الكتل داخل مجلس النواب منها أعضاء طرابلس، وكذلك أعضاء كتلة الوسط اعترضوا على آلية اختيار الأعضاء للمشاركة في اجتماعات المغرب.

    الاعتراض ذاته، جاء من كتلة داخل المجلس الأعلى للدولة حيث اعترض 24 عضوا  من المجلس على تمثيل بعض الأعضاء من المجلس في اجتماع المغرب دون درايتهم بآلية الاختيار.

    يشارك من مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والنواب، ومصباح دومة ، وإدريس عمران، وعصام الجيهاني، وعادل محفوظ، فيما يضم وفد المجلس الأعلى للدولة كلا من فوزى العقاب، وعلى الشويح، وعبد السلام الصفرانى، ومحمد ناجي.

    الكثير من الآمال تعقد على استئناف المشاورات السياسية، إلا أن بعض التخوفات تتعلق بعدم التوصل إلى توافق خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية.

    رغم اعتراض نحو 24 نائبا بالمجلس الأعلى للدولة على الآلية، التي رشح بها الأعضاء للمشاركة باجتماعات المغرب، إلا أن النائب عادل كرموس عضو المجلس يقول إن مجلس الدولة لديه آلية معتمدة في اختيار فريق الحوار، ولا يمكن لمكتب الرئاسة أن يحيد عنها، وأن ما صدر عن بعض الأعضاء كان نتيجة عدم توفر المعلومة لديهم.

     وأضاف كرموس في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "اللقاء وفقا لطلب المملكة المغربية، يفترض أن يكون سريا، ولا يترتب أية التزامات على أي طرف، لكن رئيس مجلس النواب أعلن عن هذا اللقاء وتشكيلة الوفد".  

    وتابع النائب الليبي أن "اللقاء غير رسمي ولا يترتب عليه التزام شكل الوفد من قبل مكتب الرئاسة، وذلك للتشاور مع أعضاء مجلس النواب حول رؤيتهم نحو التوصل إلى حل، ونقل نتائج هذه المباحثات للمجلس ليتخذ بشأنها القرار".

    وأوضح أن "المشاورات مفتوحة تشمل جميع سبل وآليات حل الأزمة بدون أي التزامات حاليا".

    اعتراض الكتل من المجلسين يراه النائب علي الصول غير مؤثر،  وأن ما يتم التوصل إليه سيعتمد في المجلسين.

    مجلس النواب الليبي
    © REUTERS / HANI AMARA
    هذه العوائق تهدد نجاح لقاء "الأعلى للدولة" والبرلمان الليبي" في المغرب

    وأضاف الصول في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمور التي يجرى مناقشتها سيتم عرضها فيما بعد في جلسة علنية من أجل اعتمادها حال التوافق عليها.

    وأوضح النائب الليبي أن النقاط الرئيسية في المشاورات هي اختيار رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي وكذلك المناصب السيادية.

    فيما قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، إن اجتماع المغرب هو تحضيري للاجتماعات المقبلة.

    وأضاف المريمي أن اللجان الموجودة في المغرب لن تصدر أي قرارات ولا تعقد أي اتفاقات، سوى أنها تعرض ما تم الوصول إليه على المجلسين.

    وشدد على أن جولات الحوار المقبلة ستشارك فيها لجان الحوار المشكلة من المجلسين عبر الاختيار في وقت سابق، وكذلك الأعضاء الذين اختارتهم البعثة  الأممية، وأن لجان المغرب تبحث الآليات الممكنة للذهاب للاجتماعات المرتقبة لا أكثر.

    انظر أيضا:

    بومبيو يشيد بعلاقات "المغرب والأمريكيين" .. وناصر بوريطة: "نحن جيران"
    هذه العوائق تهدد نجاح لقاء "الأعلى للدولة" والبرلمان الليبي" في المغرب
    وكالة: المغرب يستضيف مشاورات بين الفرقاء الليبيين
    الكلمات الدلالية:
    مجلس النواب الليبي, المجلس الأعلى للدولة الليبي, معركة طرابلس, طرابلس, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية والممثلة الأمريكية ليدي غاغا خلال تسلمها جائزة أفضل أغنية لعام 2020 (عن أغنية رين أون مي)، في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقية لعام 2020، نيويورك 30 أغسطس 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    شويغو: الطبيعة يجب أن تستهدف أولئك الذين يسيئون إليها
    شويغو: الطبيعة يجب أن "تستهدف" الذين يسيئون إليها فقط
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك