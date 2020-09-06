"مايكروسوفت تيمز"... هكذا يتلقى طلاب السعودية تعليمهم في ظل الجائحة

الدخول إلى "مايكروسوفت تيمز" لكل من الطالب وولي الأمر والمعلم، يعتبر واحدا من أكثر الأشياء بحثا من المواطنين في السعودية مؤخرا، خاصة بعدما انطلقت الدراسة في المنصة باستخدام تقنية الدراسة عن بعد.

ويعد الدخول إلى "مايكروسوفت تيمز" التابعة لشركة مايكروسوفت العالمية، أحد الخيارات المتاحة أمام الطلاب والطالبات والمعلمين في السعودية لاستمرار العملية التعليمية عن بعد في مختلف مناطق المملكة.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب أو المعلم أو ولي الأمر في السعودية القيام بها من أجل التسجيل في "مايكروسوفت تيمز"، التعليم الموحد على الانترنت.

#فيديو |

آلية دخول الطلاب والطالبات لمايكروسوفت تيمز؛ ضمن الخيارات التي أتاحتها #وزارة_التعليم مع #قنوات_عين و #منصة_مدرستي؛ لاستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد. pic.twitter.com/5Hyghuzi0z — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 6, 2020

وكشفت وزارة التعليم السعودية، من خلال موقعها الإلكتروني عن آلية دخول الطلاب والطالبات إلى برنامج "مايكروسوفت تيمز" للتعليم عن بعد، وذلك من خلال شرائط فيديو منشورة على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أنه يتوجب على الطالب أو الطالبة اتباع الشرح الموضحة بالفيديو، من أجل الدخول إلى برنامج "تيمز مايكروسوفت" على الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية المختلفة، حيث إنها تبدأ بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في منصة "مدرستي".

وعقب دخول الطالب إلى البرنامج، سوف يحصل في الصفحة الرئيسية على الدرس والذي تم إعداده من قبل المعلم، والذي يمكن للطالب الانضمام له بشكل فوري.

#نائب_وزير_التعليم يجتمع مع مديري التعليم لمتابعة التحديات التي واجهت دخول بعض المستفيدين في #منصة_مدرستي، والاستفادة من البدائل المتاحة من #قنوات_عين وتيمز، والتأكيد على أهمية استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات، ودعم وتعاون الأسرة وأولياء الأمور مع ابنائهم. pic.twitter.com/wdcKBdzSyZ — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 6, 2020

ودعت وزارة التعليم السعودية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، إلى ضرورة تحميل "تيمز مايكروسوفت"، من أجل تسهيل حضور الفصول الافتراضية في الأوقات المحددة في الجدول الدراسي، والتي تعد أحد البدائل التي وفرتها الوزارة لـ"منصة مدرستي" التعليمية، كما أن المنصة توفر الكثير من الخدمات المميزة التي سوف يحصل عليها الطالب أو المعلم في حالة استخدامها، كما أن البرنامج سهل الاستخدام بشكل كبير.