سقوط 3 صواريخ "كاتيوشا" على مطار بغداد الدولي ووقوع خسائر مادية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، ما تسبب في خسائر مادية.

بغداد- سبوتنيك. ونقلت خلية الإعلام الأمني في بيان "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية للمواطنين، وقد تبين أن انطلاقها كان مِن منطقة الزيتون في قضاء أبي غريب غربي العاصمة".

وأوضح البيان أن انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون في قضاء ابي غريب غربي العاصمة بغداد.

© Photo / Security Media Cell قصف صاروخي على مطار بغداد

ويتعرض مطار بغداد الدولي لقصف متكرر في الآونة الأخيرة، وسقط في محيطه يوم 18 أغسطس/ آب الماضي، صاروخ ويوم 30 صاروخين من نوع "كاتيوشا" أيضًا.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الاعتداءات الصاروخية المجهولة تستهدف المطار، إلى جانب القواعد العسكرية والمنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقر لها وسط العاصمة.

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ "كاتيوشا".