الداخلية الكويتية تعلن انتهاء أزمة اعتداء مواطنين على شاب مصري

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، تأكيد المجني عليه عدم رغبته في تقديم شكوى، كما حضر ولي أمر الشباب للمحل وقام بالاعتذارعما بدر منهم ليتم التصالح.

وذكرت الإدارة أن الجهات الأمنية المختصة تفاعلت على الفور مع مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون بالاعتداء على أحد المقيمين (مصري) داخل محل خاص بألعاب الأطفال في منطقة الفحيحيل، وانتقلت للموقع للتأكد من تفاصيل الواقعة.

الإعلام الأمني:



واقعة الإعتداء على مقيم في الفحيحيل إنتهت بالصلح pic.twitter.com/COKIbJhRyj — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 6, 2020

وأثار مقطع الفيديو حالة كبيرة من الغضب حيث أظهر الفيديو أن الشباب الكويتى عزموا على الاعتداء بالضرب على المقيم في ظل حرص أحدهم على توثيق الواقعة قبل دخولهم للمتجر.

وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الشابين اللذان اعتديا على الشاب المصري قيد الاحتجاز والتحقيق، قبل أن يتم التصالح.