الحشد الشعبي يعلن مقتل أحد قادته وصد هجوم لـ"داعش"

أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، صد هجوم لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) شمال خانقين، كما أكد مقتل أحد قادة اللواء 28 خلال الهجوم ذاته.

ونقلت "السومرية نيوز" بيان للحشد الشعبي، قال فيه إن "قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر فلول داعش الإرهابي التي شنت تعرضا على قطعات اللواء شمال خانقين".

وأضاف البيان أن "قوات اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت من دحر “الدواعش” الذين هاجموا، مساء أمس الأحد، قطعات اللواء في منطقة قولاي شمال قضاء خانقين"، مشيرا إلى أن "الدواعش هربوا ويجري الآن مطاردتهم، فيما أسفر الهجوم عن استشهاد القائد في اللواء 28 بالحشد الشعبي حسين رزاق المياحي أثناء المشاركة بالتصدي للإرهابيين برصاص قناص".

في سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات الجزيرة العراقية، يوم السبت الماضي، العثور على كدس عتاد من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود اشخاص مشتبه بهم وأسلحة مختلفة في منطقة الوطأ بقضاء حديثة وبالتنسيق ما بين قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة السابعة خرجت قوة مشتركة للبحث والتفتيش تمكنت من اعتقال (11) شخص مشتبه بهم والعثور على المواد التالية رمانة يدوية عدد 16، حاوية عتاد 14 .5ملم عدد 5، بندقية كلاشنكوف عدد 2، بندقية جي سي إيرانية عدد 1، تدمير ثلاث مقطورات وقود من خلال القوة المحمولة جوا".