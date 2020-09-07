صحيفة عبرية تكشف موقف الملك سلمان من التطبيع مع إسرائيل

أزاحت وسائل إعلام إسرائيلية الستار عن مبادرة أمريكية قدمها جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أمس الأحد، إن "كوشنر قدم الأسبوع الماضي، "اقتراحاً لتحرك ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية"، مؤكدة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لا يزال يعارض عملية التطبيع بين بلاده وإسرائيل، رغم تحقيق تقدم كبير في جهود التوصل إلى اختراق سياسي مع الرياض.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "بسبب معارضة الملك سلمان فإنه من غير المرجح تحقيق خطوة التطبيع مع السعودية في المستقبل القريب، مضيفة أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن الشعب السعودي غير جاهز للسلام مع إسرائيل، خلافا للشعب الإماراتي، فالمملكة لا تزال منغلقة أمام العالم وتسود بين الشعب آراء معادية لإسرائيل.

وبرأي هؤلاء المسؤولين، فإن الاتفاق مع السعودية، في هذه الفترة، سيؤدي إلى سلام بارد مع القيادة فقط، مثل السلام القائم حاليا بين إسرائيل والأردن ومصر.

وكان الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأحد، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيه عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام، وأكد حرص بلاده على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام، فيما رحب الرئيس الأمريكي بقرار السعودية السماح للرحلات الجوية بين الإمارات إسرائيل بعبور مجالها الجوي.