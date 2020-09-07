نائب لبناني سابق: أمريكا تسعى إلى طمس الحقيقة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

قال النائب اللبناني السابق، ورئيس حركة الشعب، نجاح واكيم، إن أمريكا تسعى لطمس الحقيقة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وأشار واكيم في تصريحات لقناة "الميادين" إلى أن "الأمريكيين أقحموا أنفسهم في التحقيقات لطمس الحقيقة، لأنهم متورطون في الانفجارات".

وتابع بقوله: "الأمريكيون هم من أداروا التفجير، والأيام ستثبت ذلك، فالتحقيق اللبناني لم يطلب تدخلا أمريكيا ولا فرنسيا، ولكن هيئة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي) أُقحمت من تلقاء نفسها في التحقيقات".

وقال واكيم: "يريديون إخفاء الحقيقة في قضية تفجير المرفأ، كما جرى في اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي استخدمته أمريكا ضمن سياسة التهديد والعقوبات".

ووجه رئيس حركة الشعب رسالة إلى البطريرك الراعي قال فيها: "الأمريكيون يدفعون لبنان نحو فتنة، فكل مسيحيي الشرق لا يساوون عندهم برميل نفط واحد".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب الجاري، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

خلف الانفجار دمارا ماديا هائلا، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.