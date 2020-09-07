الجيش العراقي يبدأ تحقيقا لمعرفة "الجهة المقصرة" بشأن إطلاق صواريخ على مطار بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق لمعرفة "الجهة المقصرة" بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي أمس .

بغداد-سبوتنيك.وقالت الخلية في بيان: "بتوجيه مِن السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة، تفتح تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي"، لافتة إلى إن "التفاصيل ستنشر لاحقاً".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأحد، سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، ما تسبب في خسائر مادية.

وقالت الخلية، في بيان: "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد، أحدها سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية للمواطنين".

وأوضح البيان أن "انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد".

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مبانٍ حكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ "كاتيوشا".