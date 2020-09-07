لافروف يصل إلى مطار دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري...فيديو

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية.

حطت طائرة الوزير الروسي في مطار دمشق الدولي. ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس بشار الأسد الوزير في العاصمة السورية، ومن المقرر أيضا عقد لقاء بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والوزير الروسي.

هذه هي الزيارة الأولى للافروف إلى سوريا منذ فبراير/ شباط 2012. وأعلن الإعلام السوري، في وقت سابق، عن وصول وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف إلى دمشق. كما تظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لإفريقيا والشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.