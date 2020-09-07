نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي لأول مرة رئيس الحكومة السورية الجديدة... فيديو

التقى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، في دمشق، وأعرب عن أمله في علاقات "أوثق وبنّاءة أكثر" بين روسيا وسوريا، حسبما صرح المكتب الصحفي لبوريسوف للصحفيين اليوم، الاثنين.

هذا هو الاجتماع الأول بين الرئيس المشترك للجنة الحكومية الروسية السورية ورئيس الحكومة السورية بعد الانتخابات البرلمانية.

وقال بوريسوف: "كان هذا الاجتماع مهمًا للغاية من أجل التفاهم المتبادل حول كيفية تطور العلاقات الروسية السورية في المستقبل القريب. وكان السيد عرنوس، قبل تعيينه رئيساً للحكومة السورية، وزيراً للموارد المائية في الجمهورية العربية السورية، والعديد من المشاريع المهمة للعلاقات التجارية والاقتصادية الروسية السورية تم تنفيذها بمساعدته النشطة، ونأمل مع وصوله إلى هذا المنصب الرفيع أن تصبح العلاقات بين بلدينا أوثق وبناءة أكثر".

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي لعرنوس أن روسيا ستواصل دعم سوريا ليس فقط في محاربة الإرهاب وفي المجال السياسي، ولكن أيضًا في استعادة اقتصادها.

في 30 آب/ أغسطس، وافق الرئيس السوري بشار الأسد على حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس. تضم الحكومة السورية الجديدة 29 وزيرا، بينهم سيدتان.