الشيف نصرت يتبرع بـ 60 ألف دولار لضحايا انفجار مرفأ بيروت

أعلن الشيف التركي الشهير، نصرت، تبرعه بنحو 60 ألف دولار لضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الشهر الماضي، وذلك ضمن حملة للهلال الأحمر التركي.

وأطلق الشيف الشهير حملة بعنوان "كلنا عائلة واحدة"، لدعم ضحايا الانفجار، وخصص إيرادات ليلة السبت من أحد فروع مطاعمه لمساعدة الضحايا.

"ليلة الخير" عند نصرت



أعلن نصرت المشهور عالميا عن حملة تحمل اسم "نحن عائلة واحدة" بهدف المساهمة مع الهلال الأحمر التركي في الخدمات التي يقدمها في بيروت بعد الحادث الأليم الذي أصاب المدينة الشهر الماضي. #بيروت #SaltBae https://t.co/v1Va5KResD pic.twitter.com/FOAltPZrJC — الهلال الأحمر التركي (@hilalahmartr) September 5, 2020

​ولقيت حملة الشيف التركي دعما من عدد من المشاهير ومنهم لاعبو كرة القدم مارادونا ودروغبا وإيلكاي غوندوغان ولاعب كرة السلة بوبان ودكتور أوز.

وبعد انتهاء ليلة السبت، أعلن نصرت عن عائدات المطعم التي تبرع بها والتي بلغ مجموعها 442،761.79 ليرة تركية، أي ما يعادل 60 ألف دولار. كما أعلن انه سيستمر بدعم الحملة، وكتب في حسابه عبر "إنستغرام": "أحبك يا لبنان، نحن عائلة واحدة إلى الأبد".