مقبرة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي تثير جدلا واسعا في مصر... فيديو

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمقبرة وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي في محافظة الفيوم، والذي توفي يوم السبت الماضي، حيث أثارت تلك الصور الكثير من الجدل بعد أن تم تشييع جثمانه مساء أمس.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الجدل حول صور المقبرة جاء لأنها على مساحة نصف فدان وأيضا مكونة من طابقين، ونقلت عن كامل السيد كامل وهو أحد جيران الأسرة في قرية النزلة، قوله إن "المقبرة تم بنائها منذ حوالي 20 عاما من الآن ومكونة من طابقين وتضم مقبرة المستشار والي أمين ميزار وتحفها أشجار الظل وموجودة تلك المقبرة في منتصف مباني القرية".

وأضاف، أن "الطابق العلوي عبارة عن استراحة للسيدات، حيث تستخدم في المناسبات بدل من الجلوس أمام المقابر ويتم قراءة القرآن بداخلها وبأن المقبرة لا يوجد بها أي شكل من أشكال المغالاة في التجميل أو الديكور المبالغ فيه".

وقد قام المئات من أهالي قرية النزلة بتشييع جنازة يوسف والي وهو نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وقد كان الجثمان ملفوفا بعلم مصر، كما حضر تشييع الجنازة محمد برغش المعروف بالفلاح الفصيح.