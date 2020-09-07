تسجيل
13:57 GMT07 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية السوري وليد المعلم يلتقي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دمشق، سوريا 7 سبتمبر 2020

    دمشق... مؤتمر صحفي مشترك لوليد المعلم وسيرغي لافروف ويوري بوريسوف.. فيديو

    © Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1046470925_0:284:3068:2010_1200x675_80_0_0_2288aa48a7fff1560b6b574a24756a5b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009071046470644-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    من دمشق.. مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الروسي سيرغي لافروف ونائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف.

    المعلم: الوفد الروسي أجرى لقاء بناء ومثمرا مع الرئيس الأسد شمل التعاون السياسي والوضع في سوريا والمنطقة.

    المعلم: مستقبل العلاقات مع روسيا اقتصاديا وسياسيا واعد ومبشر.

    لافروف: زيارتنا مكرسة لمناقشة الأفق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية في ضوء التطورات في سوريا والمنطقة والعالم.

    لافروف: أمام سوريا أولويات جديدة أهمها إعادة إعمار البنية الاجتماعية والاقتصادية وحشد المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.

    لافروف: تمت مناقشة مفصلة لأولويات تعاوننا التجاري والاقتصادي بين المعلم وبوريسوف.

    لافروف: الميزة الأهم للمرحلة هو أن سوريا بدعم من روسيا انتصرت في حربها على الإرهاب.

    بوريسوف: روسيا تسعى لتعزيز العلاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية مع سوريا.

    بوريسوف: أجرينا مباحثات بناءة ومفيدة مع رئيس الحكومة الجديد وبحثنا سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

    بوريسوف: نعمل بنشاط في إطار اللجنة السورية الروسية المشتركة.

    لافروف: الاتهامات باستخدام روسيا لقاعدة حميميم في سوريا لنقل أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا هي ادعاءات عارية من الصحة.

    لافروف: علينا ألا ننسى طبيعة الأزمة الليبية التي تعود جذورها إلى مغامرة لحلف الناتو.

    لافروف: أطراف الأزمة الليبية تجتمع في موسكو بحثا عن القواسم المشتركة.

    لافروف: هناك قوى خارجية تسعى لتمرير أجنداتها الانفصالية وخنق الشعب السوري بالعقوبات.

    لافروف: لاليست كل القوى الخارجية راضية عن التطورات الإيجابية بسوريا وتحاول تمرير أجنداتها الانفصالية وخنق الشعب السوري من خلال العقوبات أحادية الجانب.

    لافروف: زيارتنا لدمشق مكرسة لمناقشة الأفق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية في ضوء التطورات في سوريا والمنطقة والعالم".

    لافروف الميزة الأهم للمرحلة هو أن سوريا بدعم من روسيا انتصرت في حربها على الإرهاب.

    لافروف: الوفد الروسي أكد مجددا الالتزام الصارم بسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها.

    لافروف: السوريون وحدهم هم من يقررون مصيرهم.

    لافروف: من المستحيل وضع حد زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية.

    لافروف: منذ أول أيام الأزمة الليبية كانت روسيا الدولة الوحيدة التي احتفظت بالعلاقات مع كافة القوى المنخرطة بالنزاع.

    لافروف: مع مرور الوقت أدركت الأطراف الخارجية استحالة الحل العسكري للأزمة الليبية.

    لافروف: ندعو إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا.

    المعلم: ما يتعلق بالدستور القادم فهذا شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية والمسودة ستعرض على الاستفتاء الشعبي.

    لافروف: كل المواثيق والوثائق الخارجة عن مسار أستانا تنص حرفيا على التزام روسيا وتركيا بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

    المعلم: لا ربط بين التعاون الاقتصادي والعلاقات السياسية بين روسيا وسوريا وهي تتطور فيما يحقق المصلحة العامة للشعبين.

    المعلم: لا جدول زمني لصياغة الدستور الجديد وهو شأن خاص بأعضاء اللجنة الدستورية.

    المعلم: يحتل الدستور قدسية خاصة للشعب ويجب أن ينجز بما يحقق مصلحة السوريين.

    المعلم: ما يتعلق بالدستور القادم فهذا شأن ما يتوصل اليه أعضاء اللجنة الدستورية من الجانبين، اذا كانوا يريدون تعديل الدستور القائم او انتاج دستور جديد، في كلا الحالين المنتج سيعرض على الاستفتاء الشعبي.

    المعلم: ستجري انتخابات رئاسية في سوريا حرة ونزيهة وكل من تتوفر به شروط الترشح بإمكانه أن يترشح.

    المعلم: نحن في سوريا لا ندعم أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري.

    لافروف: مسار أستانا تبلور عندما امتنعت الأمم المتحدة عن اتخاذ خطوات ملموسة بالملف السوري.

    لافروف: هناك اختلافات بين موسكو وأنقرة وطهران في كيفية سير الأزمة السورية لكن يجمعنا السعي الصادق لمنع تكرار سيناريو العراق وليبيا.

    لافروف: وجود إيران في سوريا متعلق بالإرادة السيادية للحكومة الشرعية السورية.

    المعلم: الانتخابات الرئاسية السورية ستجري بموعدها العام المقبل ولا علاقة للمناقشات الجارية حول الدستور بها.

    الكلمات الدلالية:
    مؤتمر صحفي, سوريا, دمشق, يوري بوريسوف, سيرغي لافروف, وليد المعلم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض أعمال فنية حول انتشار فيروس كورونا في حي جميزة، أحد أكثر الأحياء اكتظاظا في بيروت، لبنان 4 سبتمبر 2020
    بعد مرور شهر على حادثة المرفأ... بيروت تضمد جراحها
    لافروف يوبخ الغرب لاستغلال كورونا لتصفية الحسابات
    لافروف يوبخ الغرب لاستغلاله كورونا في تصفية الحسابات
    مسيرة محمد صلاح في أرقام
    مسيرة محمد صلاح في أرقام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك