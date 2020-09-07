دمشق... مؤتمر صحفي مشترك لوليد المعلم وسيرغي لافروف ويوري بوريسوف.. فيديو

المعلم: الوفد الروسي أجرى لقاء بناء ومثمرا مع الرئيس الأسد شمل التعاون السياسي والوضع في سوريا والمنطقة.

المعلم: مستقبل العلاقات مع روسيا اقتصاديا وسياسيا واعد ومبشر.

لافروف: زيارتنا مكرسة لمناقشة الأفق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية في ضوء التطورات في سوريا والمنطقة والعالم.

لافروف: أمام سوريا أولويات جديدة أهمها إعادة إعمار البنية الاجتماعية والاقتصادية وحشد المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.

لافروف: تمت مناقشة مفصلة لأولويات تعاوننا التجاري والاقتصادي بين المعلم وبوريسوف.

لافروف: الميزة الأهم للمرحلة هو أن سوريا بدعم من روسيا انتصرت في حربها على الإرهاب.

بوريسوف: روسيا تسعى لتعزيز العلاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية مع سوريا.

بوريسوف: أجرينا مباحثات بناءة ومفيدة مع رئيس الحكومة الجديد وبحثنا سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

بوريسوف: نعمل بنشاط في إطار اللجنة السورية الروسية المشتركة.

لافروف: الاتهامات باستخدام روسيا لقاعدة حميميم في سوريا لنقل أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا هي ادعاءات عارية من الصحة.

لافروف: علينا ألا ننسى طبيعة الأزمة الليبية التي تعود جذورها إلى مغامرة لحلف الناتو.

لافروف: أطراف الأزمة الليبية تجتمع في موسكو بحثا عن القواسم المشتركة.

لافروف: هناك قوى خارجية تسعى لتمرير أجنداتها الانفصالية وخنق الشعب السوري بالعقوبات.

لافروف: لاليست كل القوى الخارجية راضية عن التطورات الإيجابية بسوريا وتحاول تمرير أجنداتها الانفصالية وخنق الشعب السوري من خلال العقوبات أحادية الجانب.

لافروف: زيارتنا لدمشق مكرسة لمناقشة الأفق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية في ضوء التطورات في سوريا والمنطقة والعالم".

لافروف الميزة الأهم للمرحلة هو أن سوريا بدعم من روسيا انتصرت في حربها على الإرهاب.

لافروف: الوفد الروسي أكد مجددا الالتزام الصارم بسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها.

لافروف: السوريون وحدهم هم من يقررون مصيرهم.

لافروف: من المستحيل وضع حد زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية.

لافروف: منذ أول أيام الأزمة الليبية كانت روسيا الدولة الوحيدة التي احتفظت بالعلاقات مع كافة القوى المنخرطة بالنزاع.

لافروف: مع مرور الوقت أدركت الأطراف الخارجية استحالة الحل العسكري للأزمة الليبية.

لافروف: ندعو إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا.

المعلم: ما يتعلق بالدستور القادم فهذا شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية والمسودة ستعرض على الاستفتاء الشعبي.

لافروف: كل المواثيق والوثائق الخارجة عن مسار أستانا تنص حرفيا على التزام روسيا وتركيا بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

المعلم: لا ربط بين التعاون الاقتصادي والعلاقات السياسية بين روسيا وسوريا وهي تتطور فيما يحقق المصلحة العامة للشعبين.

المعلم: لا جدول زمني لصياغة الدستور الجديد وهو شأن خاص بأعضاء اللجنة الدستورية.

المعلم: يحتل الدستور قدسية خاصة للشعب ويجب أن ينجز بما يحقق مصلحة السوريين.

المعلم: ما يتعلق بالدستور القادم فهذا شأن ما يتوصل اليه أعضاء اللجنة الدستورية من الجانبين، اذا كانوا يريدون تعديل الدستور القائم او انتاج دستور جديد، في كلا الحالين المنتج سيعرض على الاستفتاء الشعبي.

المعلم: ستجري انتخابات رئاسية في سوريا حرة ونزيهة وكل من تتوفر به شروط الترشح بإمكانه أن يترشح.

المعلم: نحن في سوريا لا ندعم أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري.

لافروف: مسار أستانا تبلور عندما امتنعت الأمم المتحدة عن اتخاذ خطوات ملموسة بالملف السوري.

لافروف: هناك اختلافات بين موسكو وأنقرة وطهران في كيفية سير الأزمة السورية لكن يجمعنا السعي الصادق لمنع تكرار سيناريو العراق وليبيا.

لافروف: وجود إيران في سوريا متعلق بالإرادة السيادية للحكومة الشرعية السورية.

المعلم: الانتخابات الرئاسية السورية ستجري بموعدها العام المقبل ولا علاقة للمناقشات الجارية حول الدستور بها.